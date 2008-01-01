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9 кайтов-парафойлов

начни движение по воде и снегу с Pansh Adam

начни движение по воде и снегу с

Pansh Adam

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парафойл на планке

Pansh Blaze II

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парафойл на планке Pansh Blaze II

будь первым с гоночным

Pansh Sprint

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будь первым с гоночным Pansh Sprint
Pansh Blaze парафойл начального и среднего уровня для фрирайда и обучения

Pansh Blaze

парафойл начального и среднего уровня

для фрирайда и обучения

 

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Pansh Genesis

клапанный парафойл начального и среднего уровня

для воды, земли и снега

 

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Pansh Genesis клапанный парафойл начального и среднего уровня для воды, земли и снега

Pansh Legend твой первый

Pansh Legend

твой  первый

 

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Pansh Aurora

клапанный парафойл для воды, земли и снега

 

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Pansh Aurora клапанный парафойл для воды, земли и снега

Pansh Ace

для уверенных в себе новичков

 

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Pansh Ace для уверенных в себе новичков

Pansh Flux теперь в расширенной комплектации для скорейшего обучения

Pansh Flux

теперь в расширенной комплектации

для скорейшего обучения

 

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  Не знаете, какой выбрать кайт? И нет времени читать? Вам поможет:

Таблица спецификации всех парафойлов Pansh

Часто задаваемые вопросы

1. какой выбрать кайт?

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2. ручки или планка?

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3. как сделать заказ?

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4. почему мы?

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