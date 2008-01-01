будь первым с гоночным
клапанный парафойл для воды, земли и снега
► Не знаете, какой выбрать кайт? И нет времени читать? Вам поможет:
Не всегда понятно, чем отличаются кайты, на какие характеристики стоит обратить внимание, обоснована ли цена…
1.
Существуют десятки производителей и сотни различных кайтов в ценовом диапазоне от 4 000 до 130 000 рублей.
Кайты различаются:
1. по назначению: гонки, фристайл (прыжки), фрирайд, вэйврайдинг
2. по уровню подготовки: начально-средний и экспертный (продвинутый)
3. по типу конструкции: надувной, парафойл (клапанный или с открытыми воздухозаборниками), каркасный
4. по типу управления: ручки, планка
5. по размеру
Кроме того, на выбор кайта влияет то, на чём Вы будете кататься и по какой поверхности:
• на борде по воде
• на борде или лыжах по снегу
• на лендборде или кайт-багги по земле
Каждый новичок стремиться выбрать лучший кайт.
Однако, некоторые отождествляют понятие «лучший» с понятием «дорогой»; ошибочно покупают чрезмерно большой размер купола, предполагая кататься в очень слабые ветра; ошибочно приобретают модель не начального уровня, что тормозит прогрессирование; переплачивают за известный бренд, нисколько не выиграв в качестве.
2.
Итак, Вы планируете начать с покупки только одного кайта. Понимание о будущей специализации в кайтинге (гонки, фристайл, фрирайд, вэйврайдинг) у Вас ещё не сформировалось.
В таком случае, купите кайт начально-среднего уровня и без явно выраженной специализации, т.е. подходящий для всего. Поясню: не надо покупать балонники С-типа, предназначенные для продвинутых пользователей, катающихся в вейкстайле, не надо покупать гоночные купола с удлинением больше 5.0, не надо покупать балонники для вейврайдинга (катание по волнам).
А вот универсальный кайт для фрирайда, начально-среднего уровня будет удачной покупкой для новичка.
3.
Далее, расставьте для себя приоритеты: где и на чём Вы планируете кататься.
От этого будет зависеть выбор конструкции кайта (парафойл или надувной) и тип управления (ручки или планка).
Поясню:
1. Если Вы планируете кататься по воде, поскольку живёте на побережье или готовы путешествовать по миру в поисках ветра, то Ваш выбор – это надувной кайт на планке. В редких случаях, это может быть - клапанный парафойл на планке.
2. Если планируете кататься на кайт-багги по полям, в пустыне, по побережью во время отлива, то Ваш выбор – любой парафойл на ручках.
3. Если Вы планируете кататься по снегу на лыжах или борде, или по земле на лендборде, то Ваш выбор – любой парафойл на ручках или на планке. В редких случаях, это может быть – надувной кайт на планке.
4. И самая распространённая ситуация: Вы хотите кататься зимой по снегу и летом по воде. В таком случае Ваш выбор – надувной кайт на планке или клапанный парафойл на планке. Если больше по воде, то – надувной кайт, если больше по снегу, то – клапанный парафойл.
Но, реальность такова, что нам, жителям средней полосы России, катание по воде менее доступно, чем катание зимой по снегу.
По этому, в России распространён сноукайтинг. Не многим на земле посчастливилось кататься по заснеженным полям. И российские сноукайтеры – сильнейшие на мировых чемпионатах.
По земле на кайт-багги или лендборде в России катаются не многие, несмотря на то, что суши у нас предостаточно. За границей эта разновидность кайтинга значительно популярней.
А с самым популярным в мире - кайтсёрфингом (катание по воде), нам повезло меньше. Кататься во внутренних озёрах, водохранилищах, реках проблематично и необходимо выезжать на Чёрное, Средиземное, Красное … моря, где ветрено, мелко и тепло.
4.
Следующий этап: выбор размера кайта.
От размера купола зависит, как часто Вы будете кататься, получая удовольствие и прогрессируя.
Кайт, рассчитанный на ветер от 1 до 4-х м/сек, из-за большого размера будет тормозить Ваш прогресс, вследствие своей чрезмерной медлительности. А при ветре более 4-х м/сек, Вы уже не сможете справиться с таким большим размером купола.
Кайт, рассчитанный на ветер от 12м/сек будет редко использоваться. И у таких кайтов есть недостаток – они чрезмерно быстры.
Следовательно, на начальном этапе, когда речь идёт о покупке только одного кайта, надо избегать чрезмерно большого и малого размера куполов.
На выбор размера кайта влияют следующие факторы:
1. вес кайтера
2. скорость ветра
3. конструкция кайта (балонник или парафойл)
4. способ управления кайтом (ручки или планка)
Известно:
• парафойлы на ручках обладают наибольшей тягой
• парафойлы на планке тянут слабее на 25% +/-
• надувные кайты на планке - ещё слабее на 15% +/-
Например, кайтера весом 75кг в ветер 6м/сек, одинаково бодро будут тянуть: надувной кайт 12.0м.кв на планке; парафойл 10.0м.кв на планке и парафойл 6.0 -7.0м.кв на ручках.
Оптимальный ветровой диапазон для катания по снегу и по земле, в нашей средней полосе России, это - 4 – 10м/сек. На него и надо ориентироваться, выбирая размер первого купола.
Например, для веса 75кг это – парафойл 7.0м.кв на ручках или парафойл 10.0м.кв на планке или надувной кайт 12.0м.кв на планке.
Оптимальный ветровой диапазон для катания по воде, в нашей средней полосе России, это - 6 – 12м/сек. На него и надо ориентироваться, выбирая размер первого купола.
Например, для веса 75кг это – клапанный парафойл 10.0м.кв на планке или надувной кайт 12.0м.кв на планке.
При уменьшении/увеличений веса кайтера на каждые 10кг, площадь купола уменьшается/увеличивается на 1м.кв.
5.
Подведу итог сказанному:
Если Вы – новичок, и планируете начать с покупки только одного кайта, то:
1. выбирайте кайт для фрирайда или универсальный
2. начально-среднего уровня
3. размер – средний, рассчитанный на средние ветра 4 – 10м/сек, а не слабые 1 – 4м/сек
4. а в зависимости от того, где и на чём будете кататься, выбирайте надувной кайт или парафойл на ручках или на планке.
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У кайтов на ручках есть ряд преимуществ, благодаря которым они приобрели немало поклонников среди любителей зимнего кайтинга и багги.
Плюсы
1. их стоимость в два раза ниже, чем кайтов на планке, что позволяет начинающему любителю приобщиться к новому увлечению минимизировав затраты на снаряжение
2. они обладают бОльшей тягой, что уменьшает на 25% требуемую площадь кайта на ручках и ещё больше уменьшает стоимость снаряжения
3. вследствие меньшей площади, кайты на ручках обладают бОльшей мобильностью (отзывчивостью на управление), что особенно важно в средне-слабые ветра, требующие использование кайтов больших размеров
4. скорость реакции кайта на команды управления силовыми стропами (одна ручка к себе/другая ручка от себя) значительно выше, поскольку происходит перекос купола (как крен у самолёта) без увеличения торможения и сброса тяги во время разворота
5. чтобы ещё увеличить скорость вращения и динамику кайта, мы добавляем управление управляющими стропами. Оно происходит за счёт натяжения поворотом кистей рук управляющих строп, закреплённых на нижнем конце ручек
Минусы
1. ветровой диапазон кайтов на ручках в 2 раза меньше, чем кайтов на планке
2. увеличение тяги планочного купола при движении планки «к себе» заметно больше, чем при аналогичном натяжении обеих управляющих строп на кайте с ручками.
Независимо от того, какое у кайта управление, - на ручках или на планке, при движении с кайтом потребуется трапеция.
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1. Выберите
модель, размер, расцветку, комплектацию, исходя из Вашего веса, снаряда скольжения, силы ветра
2. Добавьте
при необходимости: стропы, планку, трапецию, ручки, анемометр, Кайт-киллеры
3. Определитесь
cо способом доставки и вариантом оплаты
4. Заполните форму заказа
или по Skype: ru_7th_guest
по Email: zakaz@panshkite.org
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