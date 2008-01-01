1. какой выбрать кайт?

Не всегда понятно, чем отличаются кайты, на какие характеристики стоит обратить внимание, обоснована ли цена…

1.

Существуют десятки производителей и сотни различных кайтов в ценовом диапазоне от 4 000 до 130 000 рублей.

Кайты различаются:

1. по назначению: гонки, фристайл (прыжки), фрирайд, вэйврайдинг

2. по уровню подготовки: начально-средний и экспертный (продвинутый)

3. по типу конструкции: надувной, парафойл (клапанный или с открытыми воздухозаборниками), каркасный

4. по типу управления: ручки, планка

5. по размеру

Кроме того, на выбор кайта влияет то, на чём Вы будете кататься и по какой поверхности:

• на борде по воде

• на борде или лыжах по снегу

• на лендборде или кайт-багги по земле

Каждый новичок стремиться выбрать лучший кайт.

Однако, некоторые отождествляют понятие «лучший» с понятием «дорогой»; ошибочно покупают чрезмерно большой размер купола, предполагая кататься в очень слабые ветра; ошибочно приобретают модель не начального уровня, что тормозит прогрессирование; переплачивают за известный бренд, нисколько не выиграв в качестве.

2.

Итак, Вы планируете начать с покупки только одного кайта. Понимание о будущей специализации в кайтинге (гонки, фристайл, фрирайд, вэйврайдинг) у Вас ещё не сформировалось.

В таком случае, купите кайт начально-среднего уровня и без явно выраженной специализации, т.е. подходящий для всего. Поясню: не надо покупать балонники С-типа, предназначенные для продвинутых пользователей, катающихся в вейкстайле, не надо покупать гоночные купола с удлинением больше 5.0, не надо покупать балонники для вейврайдинга (катание по волнам).

А вот универсальный кайт для фрирайда, начально-среднего уровня будет удачной покупкой для новичка.

3.

Далее, расставьте для себя приоритеты: где и на чём Вы планируете кататься.

От этого будет зависеть выбор конструкции кайта (парафойл или надувной) и тип управления (ручки или планка).

Поясню:

1. Если Вы планируете кататься по воде, поскольку живёте на побережье или готовы путешествовать по миру в поисках ветра, то Ваш выбор – это надувной кайт на планке. В редких случаях, это может быть - клапанный парафойл на планке.

2. Если планируете кататься на кайт-багги по полям, в пустыне, по побережью во время отлива, то Ваш выбор – любой парафойл на ручках.

3. Если Вы планируете кататься по снегу на лыжах или борде, или по земле на лендборде, то Ваш выбор – любой парафойл на ручках или на планке. В редких случаях, это может быть – надувной кайт на планке.

4. И самая распространённая ситуация: Вы хотите кататься зимой по снегу и летом по воде. В таком случае Ваш выбор – надувной кайт на планке или клапанный парафойл на планке. Если больше по воде, то – надувной кайт, если больше по снегу, то – клапанный парафойл.

Но, реальность такова, что нам, жителям средней полосы России, катание по воде менее доступно, чем катание зимой по снегу.

По этому, в России распространён сноукайтинг. Не многим на земле посчастливилось кататься по заснеженным полям. И российские сноукайтеры – сильнейшие на мировых чемпионатах.

По земле на кайт-багги или лендборде в России катаются не многие, несмотря на то, что суши у нас предостаточно. За границей эта разновидность кайтинга значительно популярней.

А с самым популярным в мире - кайтсёрфингом (катание по воде), нам повезло меньше. Кататься во внутренних озёрах, водохранилищах, реках проблематично и необходимо выезжать на Чёрное, Средиземное, Красное … моря, где ветрено, мелко и тепло.

4.

Следующий этап: выбор размера кайта.

От размера купола зависит, как часто Вы будете кататься, получая удовольствие и прогрессируя.

Кайт, рассчитанный на ветер от 1 до 4-х м/сек, из-за большого размера будет тормозить Ваш прогресс, вследствие своей чрезмерной медлительности. А при ветре более 4-х м/сек, Вы уже не сможете справиться с таким большим размером купола.

Кайт, рассчитанный на ветер от 12м/сек будет редко использоваться. И у таких кайтов есть недостаток – они чрезмерно быстры.

Следовательно, на начальном этапе, когда речь идёт о покупке только одного кайта, надо избегать чрезмерно большого и малого размера куполов.

На выбор размера кайта влияют следующие факторы:

1. вес кайтера

2. скорость ветра

3. конструкция кайта (балонник или парафойл)

4. способ управления кайтом (ручки или планка)

Известно:

• парафойлы на ручках обладают наибольшей тягой

• парафойлы на планке тянут слабее на 25% +/-

• надувные кайты на планке - ещё слабее на 15% +/-

Например, кайтера весом 75кг в ветер 6м/сек, одинаково бодро будут тянуть: надувной кайт 12.0м.кв на планке; парафойл 10.0м.кв на планке и парафойл 6.0 -7.0м.кв на ручках.

Оптимальный ветровой диапазон для катания по снегу и по земле, в нашей средней полосе России, это - 4 – 10м/сек. На него и надо ориентироваться, выбирая размер первого купола.

Например, для веса 75кг это – парафойл 7.0м.кв на ручках или парафойл 10.0м.кв на планке или надувной кайт 12.0м.кв на планке.

Оптимальный ветровой диапазон для катания по воде, в нашей средней полосе России, это - 6 – 12м/сек. На него и надо ориентироваться, выбирая размер первого купола.

Например, для веса 75кг это – клапанный парафойл 10.0м.кв на планке или надувной кайт 12.0м.кв на планке.

При уменьшении/увеличений веса кайтера на каждые 10кг, площадь купола уменьшается/увеличивается на 1м.кв.

5.

Подведу итог сказанному:

Если Вы – новичок, и планируете начать с покупки только одного кайта, то:

1. выбирайте кайт для фрирайда или универсальный

2. начально-среднего уровня

3. размер – средний, рассчитанный на средние ветра 4 – 10м/сек, а не слабые 1 – 4м/сек

4. а в зависимости от того, где и на чём будете кататься, выбирайте надувной кайт или парафойл на ручках или на планке.

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